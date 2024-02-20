هل ترغَب كيم كردشيان في الزواج للمرّة الرابعة؟ هذه شروطها وهذا الرجل الأوفر حظًا

ظهَرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كردشيان، مؤخرًا في برنامج “This Life of Mine” على قناة SiriusXM مع جيمس كوردن، حيث أكدت انها لا تمانع في الزواج للمرّة الرابعة.

وقالت كردشيان البالغة من العمر ٤٣ عامًا: “أنا أفهم أن حياتي مهمّة حقًا وأدرك أن الأمر يتطلب شخصًا مميزًا وفريدًا حقًا ليرغب في التعامل مع ذلك ولكن أعتقد أن حياتي ممتعة حقًا ومن يأتي الى حياتي سيقضي وقتًا ممتعًا ايضاً”.

وشدّدت كيم قائلة: “أنا لست وحيدة، لذلك أنا بخير. لدَي أطفال ولدَي عملي ولدّي عائلتي، لكن سيكون من الجميل أن اشارك حياتي مع شخص ما. ولكن عندما أقرر فعل ذلك، فهي صفقة كبيرة جدًا، لذا أنا لا آخذ الأمر باستخفاف”.

وتواعد كيم حالياً لاعب كرة القدم أوديل بيكهام جونيور (٣١ عامًا) الذي يصغرها بأكثر من عقد من الزمان، لكن يبدو أنه يناسب كل الخصائص التي تبحث عنها في الرجل.

فكيم تريد ان يكون شريك حياتها مسؤولاً عن أفعاله ،يتحمّل المسؤولية ويحافظ على نفسه وليس مضطرًا إلى مجالسة الأطفال طوال الوقت، لتختم بالقول: “أعني، مجرد شخص جيد وحقيقي لديه دوافعه الخاصة في الحياة. القائمة طويلة جدًا”.

كان زواج كيم كردشيان الأول من دامون توماس من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٤، يليه كريس همفريز من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٣. وأخيراً كانييه ويست من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٢٢. ولديها أربعة أطفال مع مغني الراب المثير للجدل.