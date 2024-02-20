ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابه الرسمي صورة جديدة له، نالت إعجاب المتابعين.

وشارك تامر متابعيه، صور تجمعه بالممثلة المصرية يسرا، وأرفقها بتعليق، قال فيه: نهاركم كله خير يارب مين يعرف الصوره دي من اي عمل".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعلق بعضم معبرين عن حبهم الكبير لتامر ويسرا، بينما قدم البعض الآخر أجوبة لسؤال تامر حسني، حول اسم العمل الذي جمع تامر بيسرا.

وعلى الصعيد الفني، كان تامر حسني قد طرح مؤخراً أغنية "30 حياة" مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني، ولاقت الأغنية إعجاب المستمعين.

وأغنية "30 حياة" من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والكليب من إخراج تامر حسني.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني ينشر صوراً برفقة يسرا.. وهذا ما قاله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.