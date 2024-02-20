كارول سماحة تتصدر قائمة الإحصاءات اللبنانية الرسمية بـ"بوسة"

ميرنا وليد - بيروت - حصدت أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة الجديدة "بوسة" النجاحات في البرامج المختصة بسباق الأغنيات في مصر ولبنان وعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية "بوسة" حالياً قائمة سباق الأغنيات العشرين الأكثر استماعًا عبر الإذاعات اللبنانية، وذلك بحسب الاحصاءات اللبنانية الرسمية OLT20.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، كما جاءت بقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، إلى جانب الأداء المميز للفنانة كارول سماحة.

والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، وتجسد من خلاله كارول سماحة دور مدبّرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه.

وتذهب كارول بأحلامها إلى علاقة ممكن بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.

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