بالصور- ستيفاني عطالله تحتفل بالحب بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله،صوراً جديدة تجمعها بخطيبها الفنان جوزيف عبود الملقب بـ"زاف".

وبدت ستيفاني في الصور، سعيدة وتعيش أجواء رومانسية مع زاف.

يذكر أن ستيفاني كانت قد طرحت منذ أيام، أغنيتها الجديدة "بنت مبارح"، وقالت: "بنت مبارح" قصة قريبة من روحي. يتعلق الأمر باكتشاف قيمة الذات، والمطالبة بالإحترام، والتصريح الجريء بأنه لا ينبغي لأحد أن يعتبر القلب الذي يحب بشدة أمرًا مفروغًا منه. هذه الأغنية هي تكريم لرحلة كل فتاة نحو اكتشاف الذات والتمكين. يتعلق الأمر بالاعتراف بقيمتنا والإصرار على الاحترام الذي نستحقه جميعًا".

وأضافت: "شكرًا جزيلاً لحبيبي الموهوب زيف، العقل المدبر والشاعر الغنائي والملحن والموزع الذي يقف وراء هذه الأغنية. لقد شكلت رؤيتك وحبك حقًا "بنت مبارح" على ما هي عليه الآن. دعمك وإبداعك يعني العالم بالنسبة لي ليس فقط موسيقياً".

كما شكرت ستيفاني كل الفريق الذي عمل على إنتاج هذه الأغنية.



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