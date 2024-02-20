شاهد نانسي عجرم تُثير الجدل بصور مع مدون إسرائيلي

أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

وتداول رواد مواقع التواصل الصور، حيث ظهرت نانسي وهي تصافح المدون الإسرائيلي إيتزيك بلاس وتتبادل معه الحديث.

وواجهت نانسي انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل في العالم العربي، خاصة في ظل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.

في المقابل، احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بظهور عجرم مع المدون الإسرائيلي، بينما دافع بعض محبيها عن الصور، مؤكدين أن نانسي فنانة معروفة تتعامل مع جميع محبيها بغض النظر عن هويتهم.

ولم تعلق نانسي عجرم على الجدل حتى الآن، بينما تفاعل الجمهور مع الحدث بتعليقات مختلفة، حيث أعاد بعضهم نشر تغريدة سابقة لها تؤكد فيها على وطنيتها وانتمائها للبنان.

يُذكر أن هذا ليس الموقف الأول الذي تواجه فيه نانسي انتقادات بسبب صور مع إسرائيليين، حيث ظهرت في يوليو 2023 مع معجبة إسرائيلية في قبرص، ما دفعها لكتابة تغريدة تؤكد فيها على وطنيتها.