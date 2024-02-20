شاهد شيرين تغني حبه جنة لـ حسام حبيب بحركات مثيرة

تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منصة “إكس” بعد مشاركتها في أولى “الليالي السعودية المصرية” بدار الأوبرا في القاهرة، يوم الأحد.

وأثارت حركات شيرين الطريفة أثناء أدائها أغنية “حبّه جنّة” جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة “مبطنة” لطليقها الفنان حسام حبيب، خاصة وأن الأغنية ارتبطت في أذهان الجمهور بقصة حبهما.

ونفى محامي شيرين، حسام لطفي، مؤخرًا في تصريحٍ لوسائل إعلام مصرية، عودتها لحسام حبيب.

وتعد هذه الحفلة الأولى التي تشارك فيها شيرين في مصر منذ اندلاع أزمتها مع شقيقها أواخر العام 2022.

وكانت شيرين قد أعلنت انفصالها عن حسام حبيب في نوفمبر الماضي، من خلال برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقا حضاريا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.

وطرحت النجمة المصرية بعد غياب طويل أحدث أعمالها الغنائية حملت عنوان “الدهب”، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.