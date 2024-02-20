إسعاد يونس توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية إسعاد يونس رسالة شكر لـ معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ونشرت إسعاد صورة تجمعها بـ المستشار تركي آل شيخ والفنان عمرو دياب والإعلامي عمرو أديب، وعلقت: "تشرفت بحضوري في دار الأوبرا المصرية أول حفل الليالي المصرية السعودية، شكر معالي المستشار تركي آل شيخ و وزارة الثقافة المصرية".

وأحيا حفل "ليالي سعودية مصرية كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

أقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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