رمضان 2024 حمزة نمرة يغني تيتر "سر إلهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المؤلف الموسيقي كريم عبد الوهاب، تفاصيل مشاركة المطرب حمزة نمرة، في مسلسل " سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته النجمة روجينا، و المقرر عرضه في رمضان المقبل.

كريم عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال، :" حمزة، يتولى وضع اللحن و الغناء في تيترات المسلسل، وهي من كلمات الشاعر محمود فاروق، في حين أقوم بوضع التوزيع".

وتابع،:" أتولى أيضا وضع الموسيقى التصويرية في المسلسل، ومازلنا في مراحل العمل عليها".

مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، رنا رئيس، أحمد مجدي، مي سليم، نهي عابدين، محمد ثروت، صلاح عبدالله، محمود الحديني،، أحمد بدير، أحمد سلامة، ميمي جمال، مراد مكرم، محسن منصور، رشا مهدي، محمود حجازي، يوسف الأسدي، مريم أشرف زكي، و من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.