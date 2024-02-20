إلهام شاهين ومحمود سعد.. بدء توافد النجوم على جنازة والدة المخرجة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت منذ قليل مراسم توديع جثمان السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام صلاة الجنازة، وكان في مقدمتهم الإعلامي محمود سعد.

المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن يوم الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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