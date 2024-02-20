أشرف زكي في جنازة والدة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور جنازة السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام صلاة الجنازة، وكان في مقدمتهم الإعلامي محمود سعد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أشرف زكي.

يذكر أن أعلن المنتج الفني هاني عبدالله، يوم الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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