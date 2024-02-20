شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على تتألق في "بين السطور" وتقدم شخصية الأم الصارمة مع صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة القديرة سلوى محمد على في مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانون صبا مبارك واحمد فهمى ومحمد علاء، والذى يعرض حالياً على قناة on، من إخراج وائل فرج، حيث قدمت سلوى دور الأم الصارمة والقوية ببراعة شديدة في أحداث الحلقات الأولى إلى أن توفيت في الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، الذى تدور أحداثه حول جريمة قتل جيمى اندروسن لاعب الرماية العالمى، والذى يجسده الفنان محمد علاء جمايكا .

مسلسل بين السطور يُعرض على قنوات أون تي في وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.