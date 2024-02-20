شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. محمد رضوان حاكم إمارة المرو فى " الحشاشين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد رضوان شخصية حاكم إمارة المرو ضمن أحداث مسلسل " الحشاشين "، وقال رضوان لليوم السابع أنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الملحمي المهم، وأضاف : حاكم إمارة المرو هو الذي يستضيف عمر الخيام لديه، وتتوالي بعدها الأحداث داخل المسلسل .

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صورة البوستر عبر موقعها على فيس بوك معلقة : انتظروا النجم كريم عبد العزيز ومسلسل الحشاشين فى رمضان.. شهر الفرحة على قنوات المتحدة".