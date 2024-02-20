تراند اليوم : بعد أيام من زواجه بشابة.. شاهد انهيار الفنان المصري محمود عامر يوجه رسالة لأبنائه: "متزعلوش.. واوعوا تنسوني"

صحيفة الخليج 365: وجه الفنان المصري محمود عامر، رسالة مؤثرة لأبنائه، يُطالبهم بعدم الانزعاج من زواجه الأخير، بفتاة تصغره في العمر.

وأضاف محمود عامر خلال لقائه ببرنامج "قعدة ستات": "أقول لـ ابني إبراهيم، وهو مدير تصوير، ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال".

وتابع: "محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما، نجم جميل، وأنا واثق إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة".

وأكمل: "بنت عمري أميرة.. ربنا يبارك فيكي وأشوفك مطربة قد الدنيا".

واختتم منهارًا: "متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم، بس أنتم أقرب ناس.. أوعوا تنسوني".

الجدير بالذكر أن الفنان المصري محمود عامر أعلن خبر زواجه من فتاة أصغر منه بعدة سنوات، بعد عام من انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة لاشينة لاشين.