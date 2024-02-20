رامي صبري يكشف سبب بكائه بأغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري رامي صبري عن السبب الذي دفعه إلى البكاء عند سماع أغنيته الجديدة "بين الحيطان".

وقال رامي صبري: "هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنّيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق بكل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك. أنا شخصياً بكيت وأنا بسمعها لتذكّري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصوّرناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين".

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