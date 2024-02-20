نجمة "الخائن" تشكو من تغييبها عن الدراما الرمضانية.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، والتي إشتهرت في الفترة الماضية بدورها في مسلسل "الخائن"، عن حزنها بسبب تغييبها عن الدراما الرمضانية لهذا العام.



وكتبت سوسن ميخائيل عبر حسابها الخاص: "مرحبا اصدقائي وزملائي أتمنى التوفيق والنجاح لكل الأعمال التي تم تصويرها داخل وخارج سوريا واعتذر من اصدقائي الذين يسألون عن تواجدي بهذه الأعمال أنا لم أطلب لاي عمل داخل سوريا لأنهم يعتقدون او هم قرروا انني أعيش خارج القطر ولا اريد التواجد بسوريا وهذا ليس بصحيح أنا جاهزة لاكون بدمشق باي لحظة لاشارك بدراما سورية مبروك زملائي ورمضان كريم".