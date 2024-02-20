فن ومشاهير

يارا داموني تستعد لإطلاق أغنية تضامناً مع فلس طين

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ميرنا وليد - بيروت - تستعد الطفلة يارا داموني البالغة من العمر ٨ سنوات، لإطلاق أغنية تضامنا مع فلس طين بعنوان "فلس طين ما بتنام" كلمات والحان وإخراج هاني داموني توزيع موسيقي Seto.

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يارا تدرس تتخصص حالياً في دراسة البيانو للعام الرابع، وفي مسيرتها سبع أغانٍ مرفقة بفيديو كليبات بينها أغنية "جيت غني العيد" و"رود الربيع" و"جيش بلادي"، كما ترلت سابقاً "قلبي مهيا مغارة" و"يا مريم امي".
يذكر أن يارا حاصلة على بطاقة كموهبة استثنائية بعمر الـ 5 سنوات من نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، وهي
ابنة هاني داموني المخرج والممثل وعازف الموسيقى والملحن والكاتب وعضو نقابة الفنانين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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