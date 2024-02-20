ميرنا وليد - بيروت - في إطار تقدير الدور الحيوي لوزير الإعلام المهندس زياد مكاري وعربون شكر على تكريمه لمحطة Mariam TV قدم مدير البرامج لمحطة Mariam TV الإعلامي جورج معلولي والإعلامية ماري العلم حبشي منحوتة تجسد العائلة المقدسة للوزير. .

تأتي هذه الزيارة في سياق الاعتراف بالجهود الجبارة التي يبذلها وزير الإعلام في تطوير وتعزيز القطاع الإعلامي، وتعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع ونقل الحقيقة بكل مهنية وموضوعية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام المهندس زياد مكاري يتلقى من الإعلاميين جورج معلولي وماري العلم حبشي منحوتة تجسد العائلة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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