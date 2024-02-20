حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين لأهالي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان حسن أبو الروس، لطرح أحدث أغانيه الذي تحمل عنوان حرة يا فلسطين، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وقرر حسن أبو الروس، يخصص جميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين كمساعدات لأهالي غزة في الحرب.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث قال:أنتظروا أغنية حرة يا فلسطين النهاردة الساعه 6 و جميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كمسعدات لأخواننا في فلسطي وهذا أقل ما يمكنا تقديمه.

آخر أعمال حسن أبو الروس

حقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.