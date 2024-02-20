شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز في بوستر جديد من مسلسل "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch IT الرقمية، بوستر جديدا للنجم كريم عبد العزيز من مسلسله الجديد الحشاشين، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



كريم عبد العزيز

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.