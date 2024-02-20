شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت ضيوف شرف مسلسل "الكبير 8 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادة النجم أحمد مكى فى حرصه على مشاركة عدد من زملائه وأصدقائه النجوم فى أجزاء مسلسله "الكبير أوي "فى الأاجزاء السابقة، يكرر ذلك فى حلقات الجزء الثامن هذا العام ,حيث يشارك معه فى الجزء الثامن من "الكبير أوي 8 "عدد من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة أمينة خليل والفنان أكرم حسنى والفنانة شيماء سيف والفنان محمود الليثى والفنان محمد ثروت والفنانة صفاء الطوخى



أمينة خليل ضيفة شرف فى الكبير

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.