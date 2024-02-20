التركي بوراك دينيز يدخل القفص الذهبي قريباً

يعيش جمهور الممثل بوراك دينيز، حالة من السعادة خاصة مع انتشار خبرَين سارَين عن النجم التركي على الصعدَين الشخصيّ والمهنيّ.

فبدايةً تعاقد بوراك دينيز، على بطولة مسلسل جديد بعنوان “شهرزاد”، من انتاج شركة NGM للكاتبة ايدا تازجان (من أعمالها زهرة الثالوث، عزيز، جول جمال)

يتحدّث المسلسل عن قصّة حبّ مستحيلة بين بوراك دينيز (الشرطي جلال) وفتاة بدوية تدعى (جانفيزا).

شركة الانتاج مستمرة باختيار كاستينغ المسلسل بالاضافة الى اختيار البطلة “جانفيزا” على ان يعرض في ايلول/ سبتمبر المقبل على قناة Atv.

أما على الصعيد الشخصي فقد انتشرت عدّة اخبار تتحدّث عن اتجاه بوراك دينيز وحبيبته بستيمسو أوزديمير للزواج خاصة بعدما تعرّفا على عائلتَي بعضهما.