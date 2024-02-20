بالبوستر الرسمي..هاجر أحمد تفصح عن ملامح و إسم شخصيتها في مسلسل "المعلم" الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية هاجر أحمد البوستر الرسمي لأحدث أعمالها القادمة و هو مسلسل "المعلم" الذي سيعرض في موسم رمضان القادم، و قامت هاجر بالكشف عن ملامح و إسم الشهصية التي تقدمها حيث علقت بالقول: "الست دهب بنت المعلم بشر المعلم مصطفي شعبان رمضان 2024 رمضان يجمعنا ".



وكانت عايدت هاجر أحمد زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال صور لهما شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة المكرمة في السعودية، وعلقت هاجر على المنشور موجهةً رسالة إلى زوجها في هذه المناسبة قائلةً: "لبيك اللهم لبيك" الحمد لله الذي ابلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء، النهاردة اول يوم في السنة الجديدة لزوجي "احمد" تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله ،كل عام وانت الي الله اقرب واكرم".

