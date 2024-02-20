بالصور - من هو سائق عمرو دياب الذي وصفه بالحيوان وضربه سابقاً ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الفيديو الذي أثار الجدل وخضة بين محبي الفنان المصري عمرو دياب، والذي أظهره وهو ينعت سائقه بالحيوان، استذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي حادثة قيام عمرو دياب بضرب السائق نفسه في حفله عام 2018، على مسرح غولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.



وحينها إقتحم شاب من معجبي عمرو دياب المسرح لإلتقاط صورة معه، ولكن الحراس الشخصيين وسائقه حاولوا منع الشاب وإبعاده فتدخل عمرو دياب وضرب السائق، والتقط صورة مع الشاب وقبله وحضنه.

سائق عمرو دياب هو حمادة سنوسي وهو مرافقه أيضاً وحينها علق على الحادثة أنه تجمعه بالهضبة عشرة سنين طويلة لأكثر من 15 عاماً وأنهما أكثر من شقيقين وأنه لم يقصد إهانته بل محاولة إبعاده من أجل التقاط الصورة مع المعجب.

وأضاف سنوسي: "أنا والهضبة طول عمرنا حبايب وهو يعلم مدى خوفي عليه كان لازم يعمل كده عشان الجمهور".