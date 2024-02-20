ميرنا وليد - بيروت - بعد حوالي السنتين على طرح أغينتها "مشكلتك الوحيدة"، كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن تحضيرها لفيديو كليب جديد لهذه الأغنية.

وشاركت نانسي عجرم الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو من الفيديو كليب، وإكتفت بالتعليق بـ "مشكلتك الوحيدو".

والأغنية من كلمات علي المولى‎، ألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم الرزق، ويقول مطلعها:

"أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ

أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنتين على طرحها.. نانسي عجرم تحضر لفيديو كليب "مشكلتك الوحيدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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