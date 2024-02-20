ميرنا وليد - بيروت - نشر نجم مواقع التواصل الإجتماعي وخبير التجميل بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، ظهر فيه وهو يرتدي حمالة صدر باللون الأحمر، وبستعرض جيمه فيها بأسلوب مقزز.

وعلق بدر خلف على الفبديو قائلاً: "أتحدى وحدة تطلقت من ورا نصايحي كلهم مستفيدين الحمدلله".

وكان بدر خلف قد أثار الجدل مراراً وتكراراً بطريقة ارتدائه الملابس النسائية، وتعريفه عن نفسه على انه امرأة في بعض الاحيان ورجل في بعض الاحيان الاخرى. وعلى الرغم من مطالبة العديد من الاشخاص وضع حد له الا ان بدر لا زال يحظى بمتابعة عدد كبير من المتابعين.

كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف يرتدي حمـالة صدر.. ويتسعرض جسمه فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.