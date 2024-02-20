عزيز مرقة يوزع تذاكر حفلته بنفسه في شوارع محافظات مصر.. تجربة تسويقية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفنان الأردني عزيز مرقة جولته الفنية الجماهيرية حول مصر، يتنقل خلالها بين ثلاثة محافظات في 7 أيام متتالية، تمهيدا لحفله المنتظر في القاهرة.

ويخوض عزيز تجربة تسويقية غير مسبوقة لفنان عربي في مصر فبدلا من التسويق المعتاد للحفلات قرر السفر بنفسه حول محافظات مصر ومدنها والنزول إلى الشوارع لدعوة جماهيره بنفسه إلى حفلته المقررة مطلع مارس في ساقية الصاوي بجامعة النيل.

عزيز مرقة

وبدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية ويمر بعدها بالمنصورة ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات شخصية في شوارع مدن تلك المحافظات ويغني معهم مهديا إياهم تذاكر لحفلته المنتظرة في القاهرة أول مارس.

عزيز مرقة مع جمهوره

وينفذ عزيز عقوبة وقعها عليه متابعيه على تيك اوك وانستاجرام بعد مطالباته إياه بتوزيع تذاكر على من يطلب في تحدي مشابه لتحديات لعبة "شايب الكوتشينة"، ليقرروا أن يعاقبوه بأن يأتي إليهم بنفسه في المحافظات البعيدة عن القاهرة ويسلمهم التذاكر.

ويروي عزيز عطش جمهوره لغيابه عن الحفلات في مصر بعد قرابة ستة أشهر عن آخر حفلاته في القاهرة، كما تأتي جولته المصرية بعد نجاح حفلته في لبنان منذ أيام، عقب ختامه العام الماضي بجولة حفلات أوروبية، بين امستردام وبرلين وباريس.

عزيز مرقة مع جمهوره

وكان أحيي المطرب عزيز مرقة مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس، وذلك ضمن برنامج المهرجان العامر بالنجوم من كل الدول العربية والأجنبية.

وكان رد الفنان عزيز مرقة على الصور التي انتشرت له برفقة المذيعة لينا الطهطاوي التي قال رواد التواصل الاجتماعي أنه ارتبط بها، حيث نشر عزيز مرقة صورة لهما وكتب عليها "مجننانى".

ولكن الصور المتداولة لعزيز مرقة ولينا الطهطاوي، من كواليس تصوير كليب جديد لعزيز بعنوان مجنناني، وتظهر لينا الطهطاوى فى الكليب موديل.

عزيز مرقة ولينا الطهطاوي

وكان أحيا المطرب الأردني عزيز مرقة حفلا غنائيا، الأيام الماضية في ساقية الصاوى، وقدم مجموعة من أغانيه المميزة، وأبرزها: ياباي، بنت الناس، مافي منك، بتحلوي في عيني، مين قالك، ضلك ابكي، بحبك للسما، الحب الكبير، بنت قوية.

بتسأليني

وكان حرص النجم الأردنى عزيز مرقة، على تقديم مزيج من المشاعر فى أغنيته الجديدة "بتسأليني" التي طرحها عبر اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

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أغنية "بتسألينى" من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

عزيز مرقة

وقدم عزيز من خلال الأغنية صورة خاصة، ممزوجة بالمشاعر.

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وتقول كلمات الأغنية:



بتسأليني كيف الحال .. سؤال… جوابه صغير

كلمتين خليني أحكيهم .. شو يعني بده يصير

ولا أقولك ما بتعرفيني .. حتى لو بعد سنين

قدامك… شايفتيني .. ومش شايفه أنا مين

أنا حلم كبير عنوانه الفشل .. بحّار بيرسي على شط الزعل

كل ما أصارع أعلى الموج .. بأفكاري برجع بغرق

ويدوب أطلع لفوق .. وإنت جاية تسأليني

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت بتسأليني كيف الحال…

كيف أجاوب على هيك سؤال؟

لو تعرفي يللي فالبال

أكذب؟ أضلني ساكت؟ .. ولا أحكيلك كل شي؟

أنا قصة من غير كاتب .. أنا ثورة من غير قائد

أغنية من غير شاعر .. ولك فاهمة أنا مين؟

أنا نار بتولع من غير سبب .. أنا الصمت الهادي وراه الغضب

أنا حرب دمار إعمار شعارات تفجير

مش عارف وين أتخبى!

أنا الجيش!

أنا الجندي اللي قالب على حالى!

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت

مش شايفة… ولا سامعة الصوت

عزيز مرقة

وكان استمر الفنان عزيز مرقة بأغنيته الجديدة "ضلك إبكي"، في صدارة قائمة الأاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصلت الأغنية على المركز 12 في الأكثر مشاهدة، بأكثر من 255 ألف مشاهدة، الأغنية من كلمات عزيز مرقة، وتقول كلماتها: "ضلك إبكي عينك في عيني مش قادرة تحكي تحكيلك كلمة تدمع هالعين طب كيفك أنت من غير ما تخبي تخبي عن قلبي عن هالعنين كل هالهم شايلتيه إنتِ وبس غدر الناس شايفتيه متل الشمس وعارف انه عندك عزة نفس ما بترضي بيوم تنمس عارف انه كبريائك

ما بيسمحلك تشكي حطي راسك على كتفي وضلك ابكي ضلك ابكي ابكي لتخلص هالدموع وتطفي كل الشموع كل هالحرقة وكل هالنار كل هالحسرة.

عللي صار ضلك ابكي ضلك ابكي بكيتي وهديتي وروحتي وجيتي كل الي بايدي، اريح هالقلب ورجعتي بكيتي، ايدك بايدي نفسي اهديكي بس اتذكرت هالأيام بتوديك على الأحزان شو مسكين هالأنسان شو بينهان وعارف برضو عندك عزة نفس ما بترضي بيوم تنمس عارف انه كبريائك

ما بيسمحلك تشكي حطي راسك على كتفي وضلك ابكي ضلك ابكي ابكي لتخلص هالدموع وتطفي كل الشموع

كل هالحرقة وكل هالنار كل هالحسرة عللي صار ضلك ابكي هالأيام بتوديك على الأحزان ضلك ابكي".

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عزيز مرقة من خلال أغنية "أحلى واحدة"، وتقول كلماتها"احلى واحدة فى المكان قدامى ترقص و اتوه م الجمال كل ما اجى اقول ياليل يا عينى اتلخبط و انسي انا الكلام انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟ رايحة فين ارجعىي ارجعي دا الغنا والكلام مش مكفي اللى انا حاسس بيه دى بتحصل مرة ف 100 سنة انتى احلي من صورة ف خيالي احلي حتة فى الموال لو بس ترضي تريحيلي بالي لو بس تجاوبي على السؤال انتى مين واسمك ايه ماشية ليه؟ ارجعي ارجعي".