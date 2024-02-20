بالصور| أمير صلاح الدين يجري بروفات مكثفة قبل عرض "مونولوج فكري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بروفات يومية مكثفة يقوم بها المطرب والممثل والمخرج أمير صلاح الدين في إحدى القاعات بالدقي استعدادا لعرضه الجديد "مونولوج فكري - Stand up jazzy" والذي سيقام يوم الخميس القادم الموافق 22 من فبراير الجاري على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد ولمدة ليلة واحدة.

ويقدم من خلاله تجربة مسرحية جديدة لم يقدمها من قبل، ولم يتم تقديمها من قبل في الوسط الفني، ويقول عنها في بيان صحفي "هي تجربة أعمل عليها منذ أكثر من 3 سنوات أجمع فيها ما بين بين فن ستاند أب كوميدي والمونودراما والغناء وموسيقى الجاز، من خلال 8 أغاني سيتم تقديمها خلال العرض، كلمات الأغاني من تأليف شعراء شباب موهوبين، منهم الراحل ميدو زهير، ونبيل عبدالحميد، وضياء الرحمن، وحازم جمال، ومحمد مرعي وشاركتهم فيها أيضا".

وأضاف "وبالنسبة للعازفين فيشاركني كل من محمود عبدالعزيز، ومحمد يوسف چو، وممدوح ويتي، ومحمد محمود ويڤ، ونور عبيد، إذ تحمسوا لهذه التجربة الجديدة، والأشبه بمغامرة والتي نسعى أن نقدم من خلالها عدد من المشاكل وبعض الحلول لها كنوع من التوعية، وهذا هو دور الفن تجاه المجتمع"، ومن المقرر أن يتضمن هذا الحدث العديد من المفاجآت وضيوف الشرف، والذي لم يعلن عنهم بطل هذه التجربة الفنان أمير صلاح الدين، يذكر أن تذاكر الحفل تترواح اسعارها ما بين 200 جنيه و250 و300 جنيه.

ويدخل أمير صلاح الدين السباق الرمضاني للعام الجاري بمسلسل "محارب"، بطولة الفنان حسن الرداد ويشاركه في بطولة العمل عددًا من الفنانين منهم ماجد المصري ونرمين الفقي وأحمد زاهر ومنة فضالي، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل، جدير بالذكر أن أمير صلاح الدين هو أحد أعضاء فريق بلاك تيما، والذي يضم أيضًا الفنان أحمد بحر والفنان محمد عبده، وطرح الفريق في بداية العام الجاري أحدث أغانيهم، والتي تحمل اسم "عالم غريب" كلمات وألحان محمد عبده (أحد أعضاء الفريق) وتوزيع رحال، وإنتاج ماريونت.