ريم مصطفى تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها: "الجمال المصري "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها حفل الليالي السعودية المصرية.

ونشرت ريم، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: تشرفت بحضوري أولى حفل الليالي المصرية السعودية، في دار الأوبرا المصرية"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر ماشاء الله، الله يحفظك، تخطفي القلوب".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى تنتظر عرض فيلم "أهل الكهف" في موسم صيف 2024 السينمائى " بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اقرأ ايضًا:

رمضان 2024 حمزة نمرة يغني تيتر "سر إلهي"

إسعاد يونس توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد حفل "ليالي سعودية مصرية"