اليوم.. الخليج 365 يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يبدأ موقع الخليج 365 عبر قناته الرسمية على يوتيوب، عرض أولى حلقات برنامجه الجديد "وش تاني"، مساء اليوم في تمام الثامنة مساء

ويستضيف الإعلامي مصطفى ياسين في أولى حلقات البرنامج اليوم النجمة حنان مطاوع، والتي تكشف العديد من الأسرار والكواليس في حياتها وتتحدث حنان مطاوع عن علاقتها بوالدتها النجمة سهير المرشدي، ووالدها النجم الراحل كرم مطاوع، وعلاقتها بزوجها وابنتها

البرنامج يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال

ويفجر البرنامج مفاجآت عديدة حول الوجه الآخر والحياة الخاصة للنجوم، ويكشف أسرار تذاع لأول مرة عن حياة النجوم