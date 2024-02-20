حسن أبو الروس يطرح أغنية "حرة يا فلسطين" ويتبرع بأرباحها لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان حسن أبو الروس كليب أغنية حرة يا فلسطين، منذ دقائق قليلة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأعلن "أبو الروس"، أن جميع أرباح تلك أغنية "حرة يا فلسطين" سيتبرع بها لأهالي فلسطين وغزة.

ونشر حسن أبو الروس بوستر أغنية حرة يا فلسطين، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقًا: "انتظروا أغنية حـرة يا فلـسطين، النهاردة الساعة 6، وجميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كـ مساعدات لإخواننا في فلسطين وهذا أقل ما يمكننا تقديمه".

وأغنية حرة يا فلسطين من كلمات حسن أبو الروس وشمس الدين، وألحان ناصر بيتس وحسن أبو الروس، وإخراج أحمد جمال زيدان.

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