حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته "حرة يا فلسطين" لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يستعد الفنان حسن أبو الروس، لطرح أحدث أغانيه "حرة يا فلسطين" ، عبر "يوتيوب".

وقرر أبو الروس، تخصيص جميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين كمساعدات لأهالي غزة في الحرب.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، حيث قال: "انتظروا أغنية حرة يا فلسطين النهاردة الساعه 6 و جميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كمسعدات لأخواننا في فلسطي وهذا أقل ما يمكنا تقديمه" .

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "حالة خاصة" ، وضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.