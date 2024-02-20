فن ومشاهير

حسن أبو الروس يتبرع بجميع أرباح أغنيته "حرة يا فلسطين" لأهالي غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يستعد الفنان حسن أبو الروس، لطرح أحدث أغانيه "حرة يا فلسطين" ، عبر "يوتيوب".

وقرر أبو الروس، تخصيص جميع أرباح أغنيته حرة يا فلسطين كمساعدات لأهالي غزة في الحرب.

وروج حسن أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، حيث قال: "انتظروا أغنية حرة يا فلسطين النهاردة الساعه 6 و جميع أرباح هذا العمل سيتم تقدميها كمسعدات لأخواننا في فلسطي وهذا أقل ما يمكنا تقديمه" .

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "حالة خاصة" ، وضم العمل عدد كبير من النجوم، أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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