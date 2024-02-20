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التريلر الرسمي لفيلم Civil War قبل عرضه في إبريل

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القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم الخيال العلمي والحركة Civil War التريلر الرسمي للعمل المقرر عرضه في 12 ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع انحاء العالم، والذي يعرض بتقنية IMAX لتضمن الفيلم الكثير من المشاهد الخيالية والحركة والاثارة.

وفى سياق آخر، منحت منصة أمازون برايم، الضوء الأخضر لصناعة فيلم وثائقي جديد يوثق المسيرة لأسطورة التنس الشهير روجر فيدرير الذى قرر الاعتزال في نوفمبر 2022 بعد تحقيقه ألقابا بالجملة في مختلف البطولات.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المخرج الحائز على جائزة الاوسكار آصف كاباديا،  سيتولى مهام الفيلم الجديد الذي سيحمل طابعا مختلفا وسيتم التركيز على آخر 12 يوماً في مسيرة "فيدرر" الرياضية، ومن المرجح أن يصدر الفيلم الوثائقي في شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بطولة ويمبلدون 2024، على منصة Prime Video.


لقطة من الفيلم المنتظر

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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