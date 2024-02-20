شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لفيلم Civil War قبل عرضه في إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم الخيال العلمي والحركة Civil War التريلر الرسمي للعمل المقرر عرضه في 12 ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع انحاء العالم، والذي يعرض بتقنية IMAX لتضمن الفيلم الكثير من المشاهد الخيالية والحركة والاثارة.

وفى سياق آخر، منحت منصة أمازون برايم، الضوء الأخضر لصناعة فيلم وثائقي جديد يوثق المسيرة الرياضية لأسطورة التنس الشهير روجر فيدرير الذى قرر الاعتزال في نوفمبر 2022 بعد تحقيقه ألقابا بالجملة في مختلف البطولات.