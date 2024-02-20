لحظة غضب.. صبا مبارك تتصدر البوستر التشويقي للمسلسل قبل عرضه فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة صبا مبارك البوستر التشويقي لمسلسل “لحظة غضب” الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال watchit فى ماراثون رمضان 2024.

وظهر على البوستر أبضًا أبطال العمل محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج.

يشار إلى أن مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق.

بوستر مسلسل لحظة غضب

من ناحية أخري، شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل “بين السطور" تلقي صبا مبارك أقسى خبر في حياتها وهو وفاة والدتها ونقطة ضعفها في الحياة، وذلك أثناء تقديمها لبرنامجها الحواري الشهير بين السطور على الهواء مباشرة.

بعد إلقائها المقدمة الافتتاحية لبرنامجها وأثناء فاصل قصير، تتلقى الإعلامية هند سالم (صبا مبارك) خبر وفاة والدتها، فتصاب بصدمة وحزن شديدين، وما تكاد تنهمر دموعها من عينيها، حتى تسمع صوت المخرج يعلن بالعد التنازلي عن العودة إلى البث مرة أخرى، فلا تجد هند مفراً من مواجهة الكاميرا، فتحبس مشاعرها وتختنق الدموع في عينيها، لتواريها بابتسامة تعلو وجهها.

صبا مبارك

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

يشار إلى أن صبا مبارك تحدثت مؤخرًا عن تخوفها من فيلم “أنف وثلاث عيون” قائلة: "بعيداً عن أن الفيلم مستوحى من رواية أو من فيلم، وأن دورى مستحدث وغير موجود بها، أنا كنت خايفة من الدور لأنه صعب تعمل دور دكتور نفسى بيعالج حد، لأن لهم طريقتهم ولهم بروتوكلات محددة وأشياء مثل ذلك".

وعن انجذاب أمير رمسيس للرواية قال: "أظن أن الرواية معقدة ومشتبكة جدا وفيها خطوط كثيرة، ولما اتعرض عليا من المنتجة شاهيناز العقاد، لقيت إن فعلا صعب أن تتحول الرواية لفيلم واحد فقط، فحسيت إن في فيلم جديد ويمكن لإنى بحب السينما اللى بتتبني عن العلاقات اللى بتتماشى مع مشاكل الجمهور أكتر".

وكانت قالت الفنانة صبا مبارك خلال حلولها ضيفة مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV إن هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وإنها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسة تم إعادتها آلاف المرات.

صبا مبارك

من ناحية أخري يعرض لصبا مبارك مسلسل جديد بعنوان "بين السطور" الذي تجسد خلاله الكثير من التناقضات، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



صبا مبارك

عنبر 6

وكانت أحدث أعمال صبا مبارك دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.



أنف وثلاث عيون

بينما طرح لصبا مبارك فى السينما مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.