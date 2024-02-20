بعد أيام من زواجه .. شاهد الفنان محمود عامر يوجه رسالة مؤثرة لأبنائه باكيا

أبدى الفنان محمود عامر اهتمامًا كبيرًا بتوجيه رسالة مؤثرة لأبنائه، حيث طمأنهم وطلب منهم عدم الانزعاج من ما حدث في حياته خلال الفترة الماضية، بما في ذلك زواجه من فتاة تصغره في العمر.

خلال ظهوره في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، شارك محمود عامر رسالة مؤثرة لأبنائه. وأكد لابنه إبراهيم، الذي يعمل كمدير تصوير، أنه يتمنى له السعادة والرزق الحلال، وأنه واثق تمامًا من قدراته وأنه سيحقق النجاح في حياته المهنية.

وأعرب عن فخره بابنه محمد، الذي يدرس في معهد السينما ويعمل في مجال المونتاج، مشيرًا إلى أنه يثق في قدراته وسيشرف العائلة بأعماله الفنية. ولم ينس أن يوجه رسالة مؤثرة أيضًا لابنته أميرة، معبرًا عن أمنيته في أن تحقق أحلامها في مجال الغناء والتلحين.

وفي لحظة مؤثرة، انهار محمود عامر من البكاء وقال لأبنائه: “متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم، بس أنتم أقرب ناس، وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه، أوعوا تنسوني”. وهذه الكلمات تعكس مدى حبه وقلقه على سعادة وراحة أبنائه.