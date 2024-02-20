عمرو محمود ياسين يعلن وفاة عمه.. وكيل وزارة التربية والتعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة عمه محمد فؤاد ياسين، منذ قليل، ولم يعلن أي تفاصيل عن موعد ومكان العزاء.

ونشر عمرو ياسين، تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون.. توفي إلي رحمة الله تعالي عمي الغالي الأستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزارة التربية والتعليم، و موجه اللغة الإنجليزية.. نسألكم الدعاء".

وتفاعل مع المنشور العديد من أصدقاء وجمهور الفنان عمرو ياسين، الذين قدموا واجب العزاء له في وفاة عمه.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود ياسين، السبت 14 أكتوبر في 2020.

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