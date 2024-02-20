بعد نفاذ تذاكر حفله الأول.. موعد ثاني حفلات تامر عاشور بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شهدت تذاكر حفل المطرب تامر عاشور بالكويت يوم 1 مارس المقبل إقبالا شديدا من قبل الجمهور الكويتي والعربي والمقرر إقامتها في حديقة الشهيد ضمن الحفلات الضخمة التي تنظم في الكويت خلال الفترة القادمة بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.

وقرر القائمون على الحفل تنظيم حفل آخر في اليوم التالي 2 مارس في المكان نفسه أيضا ليصبح الفنان الأول الذي تنظم له حفلتين في الكويت بهذه الطريقة والحفل من إنتاج A music أحمد الخالدي.

يأتي هذا بعد تصدر أغنية "هيجيلي موجوع" تريند يوتيوب ميوزك في مصر والعالم العربي لمدة شهر بالإضافة إلى تحقيقها أكثر من ٤٣ مليون مشاهدة في شهر.

وتعد أغنية "هيجيلي موجوع" أولى أعمال تامر عاشور في 2024، وهي من كلمات عليم، وتأليف عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري