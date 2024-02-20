بالفيديو.. بكاء وانهيار الفنان محمود عامر ورسالة مؤثرة بعد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة اسامة:

دخل الفنان محمود عامر في نوبة من البكاء على الهواء، بسبب أولاده، وذلك بعد زواجه من فتاة تصغره من خارج الوسط الفني.

وحل الفنان محمود عامر ضيفا في برنامج "قعدة ستات" والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، ووجه رسالة قائلا: "أقول لإبراهيم ابني مدير تصوير السينما، ربنا يكرمك يا إبراهيم ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك".

وأضاف: "محمد يا حبيبي في رابعة مونتاج بمعهد السينما نجم جميل وأنا واثق انك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة".

وتابع: "بنوتي أميرة بنت عمري ربنا يبارك في عمرك يارب، وأشوفك مطربة قد الدنيا وملحنة قد الدنيا".

واستكمل حديثه: "ومتزعلوش مني لو اللي حصل ده ضايقكم بس انتو أقرب ناس كنتم عايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه وكنت في إيه أوعوا تنسوني".

واحتفل الفنان محمود عامر بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك صورًا من حفل الزفاف.

جدير بالذكر أن محمود عامر يواصل تصوير دوره في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.