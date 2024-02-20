"اتولدت من جديد".. حنان مطاوع تكشف أصعب أيام حياتها وسر حبها لإبنتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرض برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى ياسين، أولى حلقاته عبر قناة موقع الخليج 365 الرسمية على "يوتيوب"، والذي استضاف فيها الفنانة حنان مطاوع.

وكشفت حنان مطاوع العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية وعن ابنتها وعلاقاتها بوالدتها النجمة سهير المرشدي.

وقالت إن ابنتها تبلغ من العمر 4 سنوات وتدعى "آماليا"، وهذا الأسم يعني الأميرة الصغيرة إبنة الملك بالفرعوني، مضيفة: "أي حاجة مرتبطة ببنتي حلوة أول يوم ولادتها وأول يوم مشيت فيه، وأول يوم اتكلمت وقالت ماما، وأول يوم قالت نكتة وقلدتني".

وأضافت، أنها ولدت من جديد بعد إجراءها عملية في الغدة الدرقية: "لما فوقت حسيت أني لسه عايشة واتولدت من جديد".

وعن أكثر الأعمال الفنية التي تفضلها، أوضحت: "أنا انبسط كتير بمسلسل وعود سخية، ووجوه، ولمس اكتاف، ودهشة، وونوس، وفي أفلام هذا المساء وقص ولزق"، مشيرة إلى أن الجمهور هو الذي يقوم بتقيم أداء الفنان وليس العكس.

واستطردت: "أنا أهلت نفسي عشان أشتغل ورفضت أخد مصروف من ماما، لأني كنت عايز أساعدها وحسيت اني لازم اكون مستقلة ماديا وقتها، لأن الاستقلال المادي والاقتصادي بيكمل الاستقلال العام النفسي اللي أنا فيه، وماما كانت شيفاني دلوعة ومكنتش مصدقة اني هكمل لكنها اتفاجأت أني بكمل وبحاول".

برنامج "وش تاني"، يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال.





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