"مرحلة ثقيلة في حياتي".. حنان مطاوع تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة والدها كرم مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرض برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى ياسين، واستضاف الفنانة حنان مطاوع في أولى حلقاته عبر قناة موقع الخليج 365 الرسمية على "يوتيوب".

وكشفت حنان مطاوع العديد من الأسرار منها علاقتها بأسرتها ووالدتها النجمة سهير المرشدي، ووالدها النجم الراحل كرم مطاوع.

وقالت إن عيد ميلاد والدتها في 21 مارس يوم عيد الأم، متابعة: "كانت بتقولي أنتي بتضحكي عليا بتجيبي هيدية واحدة، عشان أنا أتولدت في عيد الأم.. أنا بقيت بجيب ليها هدية واحدة بس مضاعفة وكبيرة".

وعن الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان كرم مطاوع، أوضحت أنها تتذكر أيامه الأخيرة وقت مرضه وتعبه، مضيفة: "فاكرة كل أيامي الأخيرة مع والدي، ضهري انكسر بعد وفاته لأني كنت في مرحلة أصغر من أني أستوعب كل اللي حصل طبعا، دي إرادة الله سبحانه وتعالى لكن كانت مرحلة تقيلة ومش ناسية اي حاجة".

وأكملت :"ربنا بيجبر بخاطري وكنت ممتنة جدا لما جالي بطولة مطلقة في مسلسل صوت وصورة، وبدعي وبقول يارب ادينى على قد كرمك".

برنامج "وش تاني"، يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال

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