شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد ابن رياض الخولى فى مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أحمد ماجد تصوير دوره في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقررعرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، حيث يجسد ماجد شخصية ابن الفنان رياض الخولى في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة .

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.