شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة من تصوير مسلسل بيت الرفاعي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، صوراً من كواليس مسلسل بيت الرفاعي، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.



أحمد رزق في بيت الرفاعي



أمير في كواليس التصوير



أمير كرارة في الكواليس



أمير كرارة في الكواليس



أمير كررة في بيت الرفاعي

جانب من الكواليس



جانب من كواليس التصوير



كواليس تصوير بيت الرفاعي



لقطة من التصوير



مشهد من بيت الرفاعي



نجوم بيت الرفاعي

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، واحتوى البرومو على صراعات بيت الرفاعى بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار العائلة.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، وتصدر النجم أمير كرارة البوستر.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.