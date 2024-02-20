شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر: محمد منير الملك وحميد الشاعرى سابق عصره وتامر حسنى نجم لم يتلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المنتج الكبير محسن جابر ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365”، فى لقاء خاص مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وخلال لقائه كشف عن رأيه فى بعض المطربين، حيث قال إن محمد منير هو الملك ولا يستطيع أى شخص أن يتحدث عنه، أما حميد الشاعرى قال إنه نجم سابق عصره ونجح فى إحداث ثورة فى عالم الموسيقى، أما تامر حسنى قال عنه إنه ابنه وأنه نجم لم يتلوث أبدا.

كما كشف جابر لأول مرة عن رأيه فيما يدور حاليا على الساحة الموسيقية وما الفرق بين الماضى والحاضر، وأشار إلى أن التكنولوجيا رغم أنها أضافت كثيرا في عالم الموسيقى لكن لها أضرار، حيث جعلت كل من لا يتمتع بالموهبة أن يقدم ما يحلو له.

كما تحدث عن فكرة الترند والتسابق عليه، حيث قال: إنه ليس مقياسا أبدا على الموهبة وأنه موضة وقتية أو "تيك أواى" لكن فى النهاية لا يصح إلا الصحيح والترند الحقيقى للأغنية التى تستمر فترة طويلة، خاصة أن المستمع المصرى ذكى ويعى ما هو يريد يسمعه ويستمتع به.

وأشار جابر أيضا إلى أن أغنية "بتخاصمنى حبة" للمطربة المغربية عزيزة جلال، لو وقتها كان هناك ما يسمى بالترند لكانت حصلت على 500 ترند، وكانت ستحقق مليار مشاهدة فى أسبوع واحد.