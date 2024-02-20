شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش: شخصيتى فى مسلسل "مسار إجبارى" لا تشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد داش أن شخصية حسين التي يجسدها في مسلسل مسار إجبارى المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل لا تشبهه، مشيرا إلى أن شخصيته ليست شريرة ضمن أحداث العمل، وذلك ما قاله خلال فيديو على صفحة دى إم سى دراما.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.