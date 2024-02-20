شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر من كواليس تصوير مسلسل "مسار إجبارى": أنا مزاجنجى فى شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC مقطع فيديو مع الفنان عصام عمر، متحدثاً عن تصوير مسلسل مسار إجباري، المقرر طرحه عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني المقبل.

وقال:" اسمي علي فى المسلسل، وميكس بين شرير وطيب"، متحدثاً عن مهنته قبل التمثيل قائلاً: "اشتغلت فى قهوة بلدي"، وتابع: "أنا مزاجنجي في شغلي، وبقول لأي حد مجبر على أى حاجة إنه يمشى ويختفى".



عصام عمر

وروجت منصة watch it لبوسترات مسلسل "مسار إجباري" الذى يشارك في بطولته كل من الفنان عصام عمر وأحمد داش، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان.

ويواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار إجباري" على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.