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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية منة فضالي البوستر الرسمي لأحدث الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "كوبرا" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم هذا العام، و كشفت منة عن ملامح شخصيتها و حمست الجمهور لهذا الدور من خلال التعليق بالقول: "توكلنا عليي الله، من احب الأعمال ل قلبي بجد ، مسلسل كوبرا رمضان ٢٠٢٤، للنجم محمد امام، المخرج احمد شفيق،المولف احمد ابو زيد".
و في وقت سابق، و في أجواء من الفرح، إحتفلت منة فضالي بعيد ميلاد والدتها في أجواء عائلية، ونشرت شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطفئ الشموع مع والدتها، وعلقت بشكل ساخر على المنشور وقالت: "أمي عاوزه تطفي الشمعه بسرعه بتزهق من الاحتفال والجو ده بس أنا صممت اننا نحتفل عادي و بالبيجامات ومنار خايفه الشبشب يبان ومريم مش فاهمه بنغني ايه كل سنه وانتي طيبه يا امي".
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تشعلب حماس الجمهور لدورها في مسلسل "كوبرا" الرمضاني من خلال البوستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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