منة فضالي تشعلب حماس الجمهور لدورها في مسلسل "كوبرا" الرمضاني من خلال البوستر

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية منة فضالي البوستر الرسمي لأحدث الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "كوبرا" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم هذا العام، و كشفت منة عن ملامح شخصيتها و حمست الجمهور لهذا الدور من خلال التعليق بالقول: "توكلنا عليي الله، من احب الأعمال ل قلبي بجد ، مسلسل كوبرا رمضان ٢٠٢٤، للنجم محمد امام، المخرج احمد شفيق،المولف احمد ابو زيد".



و في وقت سابق، و في أجواء من الفرح، إحتفلت منة فضالي بعيد ميلاد والدتها في أجواء عائلية، ونشرت شاركت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطفئ الشموع مع والدتها، وعلقت بشكل ساخر على المنشور وقالت: "أمي عاوزه تطفي الشمعه بسرعه بتزهق من الاحتفال والجو ده بس أنا صممت اننا نحتفل عادي و بالبيجامات ومنار خايفه الشبشب يبان ومريم مش فاهمه بنغني ايه كل سنه وانتي طيبه يا امي".

