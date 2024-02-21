هذه مفاجأة تامر حسني للجمهور بمناسبة شهر رمضان الكريم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر حسني عن مفاجأة يحضر لها بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وشارك تامر الجمهور مجموعة صور من المشروع الذي يحضر له، وعلق: "بمناسبة الاعلانات انا حالاً بصورلكم اعلان لرمضان ان شاء الله يعجبكم بنمسي عليكم انا و اخويا حسام وفريق العمل قولوا بقى انتوا … تفتكروا انا بصور اعلان ايييييه؟؟"

وكان طرح تامر حسني مؤخراً أغنية "30 حياة" مع الفنانة اللبنانية مهى فتوني، ولاقت الأغنية إعجاب المستمعين.

"30 حياة" من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والكليب من إخراج تامر حسني.

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