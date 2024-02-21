عمرو يوسف وكندة علوش يقدمان واجب العزاء في والدة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش على حضور عزاء السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام صلاة الجنازة، وكان في مقدمتهم، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أشرف زكي، وعمرو سعد، وعمرو مصطفى متولي، وريهام عبدالغفور، والإعلامي محمود سعد، وغيرهم من الفنانين.

وكان المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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