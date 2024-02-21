فن ومشاهير

عمرو يوسف وكندة علوش يقدمان واجب العزاء في والدة ساندرا نشأت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش على حضور عزاء السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.
وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام صلاة الجنازة، وكان في مقدمتهم، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أشرف زكي، وعمرو سعد، وعمرو مصطفى متولي، وريهام عبدالغفور، والإعلامي محمود سعد، وغيرهم من الفنانين.

وكان المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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