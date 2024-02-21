الحزن يخيم على وجه ريهام عبدالغفور في عزاء والدة ساندرا نشأت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة السيدة أنطوانيت بصال والدة المخرجة ساندرا نشأت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

وظهر الحزن على وجه الفنانة ريهام عبدالغفور، طوال تواجدها في العزاء.

واستقبلت المخرجة ساندرا نشأت واجب العزاء في والدتها مساء اليوم، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، كان في مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور، ماجد الكدواني، محمد رجب، أشرف زكي، وعمرو سعد، وعمرو مصطفى متولي.

ورحلت أنطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، عن عالمنا أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض، بعدما تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

وكان المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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