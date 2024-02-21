حرب شوارع في أمريكا.. طرح تريللر جديد لفيلم Civil War قبل عرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة ONE Media Coverage تريلر جديد لفيلم الأكشن والدراما Civil War المرتقب عرضه في 12 أبريل المقبل عبر السينمات العالمية، والذي يعرض بتقنية IMAX.

ويعرض فيلم Civil War الكثير من مشاهد الحركة والأكشن حيث يسافر فريق من الصحفيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تحدث حرب أهلية مميتة بين مواطنيها، يتدخل بسببها الجيش الأمريكي والذي ينتشر في الشوارع الأمريكية للقضاء على الحرب الأهلية.

فيلم Civil War من بطولة كيرستن دونست، وفاجنر مورا، وستيفن ماكينلي هندرسون، وكايلي سبايني، وسونويا ميزونو، ونيك أوفرمان.

الفيلم من تأليف وإخراج أليكس جارلاند ومن المقرر أن يُعرض في دور السينما وIMAX في 12 أبريل 2024.

يعد فيلم Civil War نموذجًا لأفلام الخيال العلمي التي تروج لها السينما الأمريكية حول وجود انقسامات داخل المجتمع الأمريكي، مع التركيز على الديمقراطيين والأحزاب والرئيس الأمريكي، الذي يوافق على تدخل الجيش لإيقاف ثورة الشعب الأمريكي.

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