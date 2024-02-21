"جدعة وصاحبة واجب".. إلهام شاهين تواسي ساندرا نشأت في عزاء والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مواساة المخرجة ساندرا نشأت، وتقديم واجب العزاء في وفاة والدتها السيدة أنطوانيت بصال، التي وافتها المنية الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بكنيسة كيرلس بمصر الجديدة.

وأجرت إلهام شاهين محادثة جانبية مع ساندرا نشأت وشاركت في العزاء الذي حضره عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، ماجد الكدواني، محمد رجب، أشرف زكي، وعمرو سعد، وعمرو مصطفى متولي، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، كارول سماحة.

ورحلت انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، عن عالمنا أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

وكان المنتج الفني هاني عبدالله، أعلن الأحد الماضي عن الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب، : "انتقلت إلي الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت".

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